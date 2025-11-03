Hyosung präsentierte Quartalsergebnisse

Hyosung lud am 31.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS lag bei 3774,88 KRW. Im letzten Jahr hatte Hyosung einen Gewinn von 19856,00 KRW je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 612,17 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 11,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 547,92 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at