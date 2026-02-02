02.02.2026 06:31:29

Hyosung TNC: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Hyosung TNC hat am 30.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 602,25 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Hyosung TNC ein Ergebnis je Aktie von 5439,00 KRW vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Hyosung TNC 1 843,17 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 6,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1 977,66 Milliarden KRW umgesetzt worden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 8825,91 KRW beziffert, während im Vorjahr 31175,00 KRW je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 1,04 Prozent auf 7 694,84 Milliarden KRW. Im Vorjahr hatte Hyosung TNC 7 776,07 Milliarden KRW umgesetzt.

Für das abgelaufenen Gesamtjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 14266,75 KRW und einen Umsatz von 7 812,85 Milliarden KRW in Aussicht gestellt.

