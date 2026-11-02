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02.11.2026 06:31:29
Hyosung TNC gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Hyosung TNC gab am 30.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS wurde auf 8162,34 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1879,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Hyosung TNC 2 133,07 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2 009,80 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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