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03.08.2026 06:31:29
Hyosung TNC präsentierte Quartalsergebnisse
Hyosung TNC veröffentlichte am 31.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS lag bei 22064,47 KRW. Im letzten Jahr hatte Hyosung TNC einen Gewinn von 2845,00 KRW je Aktie eingefahren.
Der Umsatz wurde auf 2 416,15 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1 889,17 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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