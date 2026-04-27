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27.04.2026 06:31:29
Hyosung TNC stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Hyosung TNC äußerte sich am 24.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 9007,82 KRW, nach 4763,00 KRW im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz lag bei 2 094,24 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 7,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1 952,70 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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