Hyosung TNC stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Hyosung TNC ließ sich am 31.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Hyosung TNC die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1862,89 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 5256,00 KRW erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2 009,80 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,80 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Hyosung TNC einen Umsatz von 1 936,28 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.at