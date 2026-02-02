Hyosung veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Hyosung hat am 30.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 13277,30 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Hyosung noch ein Gewinn pro Aktie von 6939,00 KRW in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 829,97 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 594,45 Milliarden KRW umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 25215,68 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatte Hyosung ein EPS von 24712,00 KRW je Aktie vermeldet.

Hyosung hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 2 431,71 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 2 123,19 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

