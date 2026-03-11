KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
|
11.03.2026 09:44:00
Hype um KI-Bot in China: Warnung vor Nutzung von OpenClaw in Behörden und Banken
Rund um den mächtigen KI-Bot OpenClaw gibt es in China einen enormen Hype. Eine Warnung des Cybersicherheitszentrums legt nahe, wo der alles installiert wurde.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
