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18.05.2026 06:31:29
HYPER: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
HYPER hat am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 8,61 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 14,48 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 14,20 Prozent zurück. Hier wurden 3,33 Milliarden JPY gegenüber 3,89 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
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