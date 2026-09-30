Hyper Bit Technologies präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Hyper Bit Technologies hat am 28.09.2026 die Bücher zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hyper Bit Technologies -0,040 CAD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at