HYPER stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

HYPER hat am 10.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei 9,76 JPY. Im letzten Jahr hatte HYPER einen Gewinn von 7,18 JPY je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal hat HYPER mit einem Umsatz von insgesamt 3,45 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,44 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 0,51 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at