Hypera hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Hypera hat am 28.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS lag bei 0,13 USD. Im letzten Jahr hatte Hypera einen Gewinn von 0,110 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde auf 408,8 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 345,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at