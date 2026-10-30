Hypera: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Hypera hat am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,15 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,130 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 474,2 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 408,8 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at