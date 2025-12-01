Bayerische Motoren Werke Aktie
Hypercar-Line-up 2026: BMW M Motorsport setzt in den Cockpits der vier BMW M Hybrid V8 auf Konstanz.
+++ Das achtköpfige Fahreraufgebot für die Hypercar-Programme in der FIA WEC und der IMSA-Serie bleibt unverändert +++ FIA WEC: Identische Besetzungen der Cockpits des #15 und des #20 BMW M Hybrid V8 wie in der Saison 2025 +++ IMSA-Serie: Die vier Stammfahrer bleiben die gleichen, die Fahrerpaarungen ändern sich +++Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
