Hypercharge Networks mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Hypercharge Networks hat am 28.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Umsatz lag bei 3,7 Millionen CAD – das entspricht einem Zuwachs von 165,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,4 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at