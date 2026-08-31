Hypercharge Networks: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Hypercharge Networks hat am 28.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Auf der Umsatzseite hat Hypercharge Networks im vergangenen Quartal 1,4 Millionen CAD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 58,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hypercharge Networks 3,4 Millionen CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at