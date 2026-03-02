Hypercharge Networks vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Hypercharge Networks hat am 27.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hypercharge Networks in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 48,19 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2,6 Millionen CAD im Vergleich zu 5,0 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

