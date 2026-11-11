Hyperfine: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Hyperfine hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,06 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,140 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hyperfine in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 73,26 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,0 Millionen USD im Vergleich zu 3,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at