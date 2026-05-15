Hyperfine öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Hyperfine hat am 12.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,09 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,120 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 82,24 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,1 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3,9 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at