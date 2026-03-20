Hyperfine stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Hyperfine hat am 18.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,06 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,140 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,3 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 128,02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Hyperfine einen Umsatz von 2,3 Millionen USD eingefahren.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,430 USD. Im Vorjahr hatten -0,560 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 13,56 Millionen USD gegenüber 12,89 Millionen USD im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at