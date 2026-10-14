Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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14.10.2026 22:43:00
Hyperliquid Just Fell 17% From Its All-Time High. Here's Why I'm Not Buying the Dip.
On Sept. 23, Hyperliquid (CRYPTO: HYPE) hit a new all-time high of $97.98. At the time, it looked like Hyperliquid would easily blow past the $100 mark by the end of Q3.
Instead, Hyperliquid fell by 17% and now trades at just $81. That raises an interesting question for crypto investors: Should they buy the dip, or should they look elsewhere for upside?
Hyperliquid has been one of the true breakout cryptocurrencies of the year. The HYPE token is up more than 235% year to date. Since its launch back in November 2024, HYPE is up a staggering 2,440%.
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