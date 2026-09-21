Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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21.09.2026 02:00:00
Hyperliquid Just Hit a New All-Time High of $92. How Hyped Should Investors Be For HYPE?
It's easy to see why crypto investors are so excited about Hyperliquid (CRYPTO: HYPE). For the year, it's up a resounding 260% and now ranks among the top 10 cryptocurrencies in the world by market cap. Even better, the HYPE token recently hit a new all-time high of $92 on Sept. 18.
To put that into context, Bitcoin still trades at a steep 36% discount to its all-time high of $126,000 in October. It now looks unlikely to reclaim the $100,000 level by the end of the year.
On the surface, then, Hyperliquid and Bitcoin appear to be headed in very different directions. Is it really the case that you should forget about Bitcoin and buy Hyperliquid instead?
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