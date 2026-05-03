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03.05.2026 17:37:00

Hyperliquid's Momentum Is Fading Fast -- Here's Why the Market Is Treating HYPE as a Trade, not a Long‑Term Buy

Hyperliquid (CRYPTO: HYPE) launched just 18 months ago, and it already ranks as the 10th-largest cryptocurrency in the world, with an eye-popping $10 billion market cap. It's up a staggering 1,177% since launch, including a nice 60% pop to start off 2026.However, the hype and buzz surrounding Hyperliquid is fading fast. If you're looking for a cryptocurrency to buy and hold for the long haul, you may soon need to look elsewhere.Hyperliquid is a decentralized exchange where traders primarily buy and sell cryptocurrencies. However, they are not just trading crypto in the spot market -- they are also trading crypto in the futures market. And that's where things get interesting.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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