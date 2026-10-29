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29.10.2026 06:31:29
Hypermarcas SA gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Hypermarcas SA hat am 27.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,75 BRL beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,720 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 2,44 Milliarden BRL beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,23 Milliarden BRL umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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