Hypermarcas SA veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Hypermarcas SA hat am 28.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Hypermarcas SA hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,55 BRL je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,220 BRL je Aktie gewesen.

Hypermarcas SA hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,02 Milliarden BRL abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 86,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,08 Milliarden BRL erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at