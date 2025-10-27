Xiaomi Aktie
WKN DE: A2JNY1 / ISIN: KYG9830T1067
|
27.10.2025 13:55:00
HyperOS 3: Xiaomi verpasst der 15T-Serie das große Update - weitere folgen
Xiaomi hat mit der Verteilung des großen Updates auf HyperOS 3 begonnen. Zuerst erhält es die 15T-Reihe.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Nachrichten zu Xiaomimehr Nachrichten
|
26.09.25
|Alibaba setzt auf NVIDIA-Tools - Aktien von Xiaomi, Alibaba, SK hynix und Co. fallen trotzdem (finanzen.at)
|
04.09.25
|Xiaomi SU7 greift an - droht Tesla in China Marktanteile zu verlieren? (finanzen.at)
|
19.08.25
|Xiaomi-Aktie: Xiaomi überzeugt mit Gewinnsprung (finanzen.at)
|
19.08.25
|Ausblick: Xiaomi zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
04.08.25
|Erste Schätzungen: Xiaomi mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
14.07.25
|Xiaomi: Vom Start-up zum globalen Tech-Konzern mit E-Auto-Ambitionen (finanzen.at)
|
04.07.25
|E-Auto-Boom belastet Xiaomi - Aktie reagiert mit kräftigen Verlusten (finanzen.at)
|
03.07.25
|Xiaomi-Aktie reagiert empfindlich auf Produktionsengpässe bei neuem E-Auto (finanzen.at)
Analysen zu Xiaomimehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Xiaomi
|5,06
|2,33%
