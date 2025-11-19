|
19.11.2025 06:31:28
Hyperscale Data: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Hyperscale Data präsentierte am 17.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,39 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Hyperscale Data ein EPS von -24,850 USD in den Büchern gestanden.
Hyperscale Data hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 24,3 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 21,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 31,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
