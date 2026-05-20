Hyperscale Data stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Hyperscale Data hat sich am 18.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,09 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Hyperscale Data ein Ergebnis je Aktie von -0,980 USD vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Hyperscale Data 44,1 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 76,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 25,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at