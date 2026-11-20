Hyperscale Data präsentierte am 18.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei -0,11 USD. Ein Jahr zuvor waren -1,950 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 84,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 24,3 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 44,9 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at