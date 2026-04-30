Capex Aktie
WKN: 919232 / ISIN: ARP2006N1025
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30.04.2026 19:26:11
Hyperscaler Capex Growth Reignites Semi Mania; Jobless Claims This Low Last Seen In 1969
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