Cummins Aktie
WKN: 853121 / ISIN: US2310211063
|
25.08.2026 04:15:00
Hyperscalers Will Spend $750 Billion on AI This Year. Cummins Sells the Backup Power.
At one point, Cummins (NYSE: CMI) seemed headed for the dustbin of history as the world moved toward electric vehicles. After all, the company's core business has long been making the large combustion engines that power trucks. But things have a habit of changing quickly, and those same engines are increasingly needed to do something else. You can thank the artificial intelligence (AI) infrastructure spending boom for making Cummins' technology increasingly relevant worldwide. Here's what you need to know.Artificial intelligence has taken the world by storm, given how rapidly the technology seems to be advancing. At the end of the day, however, AI is just a fancy computer program. It needs reliable electricity to work. That's a problem given how rapidly companies are building out their AI platforms. It's estimated that up to $750 billion will be spent on AI infrastructure in 2026. A massive chunk of that will come from hyperscalers, which are creating giant AI data centers.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cummins Inc.
|
20.08.26
|S&P 500-Papier Cummins-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cummins-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
13.08.26
|S&P 500-Wert Cummins-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cummins-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
06.08.26
|S&P 500-Titel Cummins-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cummins von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
04.08.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500-Börsianer greifen zum Start des Dienstagshandels zu (finanzen.at)
|
03.08.26
|Ausblick: Cummins stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
30.07.26
|S&P 500-Papier Cummins-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Cummins von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
23.07.26
|S&P 500-Papier Cummins-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cummins von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
20.07.26
|Erste Schätzungen: Cummins zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Cummins Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Cummins Inc.
|490,80
|0,12%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNVIDIA-Bilanz voraus: ATX letztlich in Grün -- DAX schließt stärker -- Wall Street schlussendlich höher -- Asiens Börsen beenden Handel uneins
Der heimische Handel tendierte am Dienstag in der Gewinnzone. Der deutsche Aktienmarkt notierte ebenso im Plus. Die Wall Street zeigte sich fester. Die asiatischen Börsen bewegten sich in unterschiedliche Richtungen.