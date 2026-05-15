Hypersoft Technologies gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Hypersoft Technologies hat am 13.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,46 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,40 INR je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hypersoft Technologies im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 392,40 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 382,8 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 77,7 Millionen INR in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurden 2,27 INR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hypersoft Technologies 0,490 INR je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Hypersoft Technologies in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 795,58 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 720,67 Millionen INR im Vergleich zu 80,47 Millionen INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at