Hypersoft Technologies legte Quartalsergebnis vor

Hypersoft Technologies hat am 23.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,95 INR. Im Vorjahresviertel waren 3,22 INR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 822,9 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Hypersoft Technologies 166,1 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at