Hypo/Heta - Land Kärnten übergibt Ausgleichzahlungsfonds an Bund

Die Kärntner Landesregierung hat am Mittwoch überraschend die Übertragung des Kärntner Ausgleichszahlungsfonds (KAF) an den Bund verkündet. Dadurch würden rund 450 Mio. Euro bereitliegen, die allesamt für die Reduzierung der Landesschulden verwendet würden, teilte Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ) vor Journalisten mit.

Mit dem KAF war 2016, im Rahmen der Hypo-Abwicklung, ein Vehikel geschaffen worden, das eine rechtssichere Abwicklung der Haftungen des Landes Kärnten ermöglicht hatte. Sowohl Fellner als auch sein Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) und Finanzreferentin Gabriele Schaunig (SPÖ) - selbst seit 20 Jahren in die Hypo-Thematik involviert - sprachen von einem "historischen Tag" und einem Schlusspunkt unter das Kapitel der Kärntner Pleitebank.

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