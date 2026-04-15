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15.04.2026 08:22:40

Hypoport: 1Q-Transaktionsvolumen bei Immobilienfinanzierung unverändert

DOW JONES--Hypoport hat im ersten Quartal deutlich rückläufige Transaktionsvolumina beim Bausparen verzeichnet, während die Nachfrage nach Ratenkrediten zulegte. Das Transaktionsvolumen bei der Immobilienfinanzierung bewegte sich seitwärts, teilte der Finanzdienstleister mit, der im SDAX notiert ist.

Hypoports Segment Real Estate & Mortgage Platforms betreibt mit dem internetbasierten B2B-Kreditmarktplatz Europace die nach eigenen Angaben größte deutsche Plattform für private Immobilienfinanzierungen. Europaces Transaktionsvolumen im Segment Bausparen sank im Quartal laut Mitteilung um 24 Prozent im Vorjahresvergleich auf 1,35 Milliarden Euro. Das Transaktionsvolumen im Segment Ratenkredite legte hingegen um 12 Prozent auf 2,08 Milliarden Euro zu. Das Transaktionsvolumen bei Immobilienfinanzierung betrug unverändert 20,26 Milliarden Euro.

Hypoport zufolge werden in der privaten Immobilienfinanzierung weiterhin überwiegend Käufe von Bestandsimmobilien finanziert, der Anteil der Eigentumswohnungen nehme weiter zu. Hingegen blieben Neubau und energetische Sanierungen trotz Wohnraumknappheit und politisch geforderter Wärmewende "weiterhin deutlich unter dem notwendigen Niveau".

Kontakt: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/uxd/mgo

(END) Dow Jones Newswires

April 15, 2026 02:23 ET (06:23 GMT)

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