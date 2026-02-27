Hypoport-Aktie deutlich fester: 2026 operativen Gewinn von 40-55 Millionen Euro angepeilt

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern soll 40 bis 55 Millionen Euro erreichen, teilte das Berliner Unternehmen am Freitag im Zuge der Veröffentlichung vorläufiger Resultate mit. Die mittlere Analystenschätzung liegt in etwa in der Mitte der Spanne. Bei den Anlegern kam das Vorhaben gut an.

Für die Aktie ging es via XETRA zuletzt kräftig um 9,02 Prozent nach oben auf 91,90 Euro. Damit setzt die Aktie ihren jüngsten Stabilisierungsversuch fort. Seit Jahresbeginn hat sie gut ein Viertel an Wert verloren, in den vergangenen zwölf Monaten sogar über die Hälfte.

Im Januar war die Aktie unter Druck geraten, nachdem der Finanzdienstleister mitgeteilt hatte, dass die Nachfrage nach Immobilienkrediten auf seiner Plattform Europace im vierten Quartal nach einem bis dahin starken Jahr leicht zurückgegangen war. Hypoport verwies auf ein normaler werdendes Marktumfeld.

Europace vermittelt Baudarlehen von Banken und Sparkassen an interessierte Kreditnehmer, die sich auf diese Weise möglichst günstige Finanzierungen für Wohnimmobilien sichern wollen.

Im vergangenen Jahr erholte sich der operative Gewinn von 18 Millionen auf rund 33 Millionen Euro und damit etwas deutlicher als von Analysten erwartet. Der Umsatz verbesserte sich von 561 auf 603 Millionen Euro. Dabei profitierte das Unternehmen von wieder besseren Geschäften in der privaten Immobilienfinanzierung.

BERLIN (dpa-AFX)