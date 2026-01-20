Hypoport Aktie
WKN DE: 549336 / ISIN: DE0005493365
Hypoport-Aktie: Europace-Wachstum schwächelt im vierten Quartal
In den Monaten Oktober bis Dezember wurden auf Hypoports Plattform Europace ein Prozent weniger private Immobilienfinanzierungen vermittelt als ein Jahr zuvor, wie das im SDAX gelistete Unternehmen am Dienstag in Berlin mitteilte. Im Gesamtjahr 2025 legte das Volumen aber um 13 Prozent auf rund 74,8 Milliarden Euro zu. Hypoport schrieb von einem zunehmend normaler werdenden Marktumfeld.
Dabei sei das Geschäft mit Genossenschaftsbanken und Sparkassen leicht gestiegen. Die Zuwächse in der privaten Immobilienfinanzierung beruhten vor allem auf Krediten für den Kauf von Bestandsimmobilien und Neubau, berichtete Hypoport weiter. Refinanzierungen hätten sich auf sehr niedrigem Niveau ebenfalls positiv entwickelt. Nur wenige Kredite seien weiterhin für die energetische Sanierung von Bestandsgebäuden aufgenommen worden. Seinen Geschäftsbericht will Hypoport am 30. März vorlegen. Vorläufige Zahlen soll es bereits zwei Wochen zuvor geben.
BERLIN (dpa-AFX)
Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
