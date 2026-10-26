Hypoport Aktie
WKN DE: 549336 / ISIN: DE0005493365
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26.10.2026 20:22:00
Hypoport-Aktie im Aufwind: Finanzdienstleister verbessert Ergebnis
Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) sei von 7,6 Millionen Euro im dritten Jahresviertel 2025 auf 10,8 Millionen Euro gestiegen, teilte das Unternehmen am Montagabend mit. Die Hypoport-Aktie legte auf der Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion um 4,5 Prozent zu.
/he/tih
BERLIN (dpa-AFX)
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