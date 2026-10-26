Hypoport Aktie

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WKN DE: 549336 / ISIN: DE0005493365

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Blick in die Bücher 26.10.2026 20:22:00

Hypoport-Aktie im Aufwind: Finanzdienstleister verbessert Ergebnis

Hypoport-Aktie im Aufwind: Finanzdienstleister verbessert Ergebnis

Der Finanzdienstleister Hypoport hat im dritten Quartal mehr verdient als im entsprechenden Vorjahreszeitraum.

Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) sei von 7,6 Millionen Euro im dritten Jahresviertel 2025 auf 10,8 Millionen Euro gestiegen, teilte das Unternehmen am Montagabend mit. Die Hypoport-Aktie legte auf der Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion um 4,5 Prozent zu.

/he/tih

BERLIN (dpa-AFX)

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