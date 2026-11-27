Der Finanzdienstleister habe das Ergebnis vor Steuern (Ebt) im Jahr 2023 um mindestens 10 Millionen Euro zu hoch ausgewiesen, teilte die Behörde am Freitag in Frankfurt am Main mit. Der Fehler sei bei einer stichprobenartigen Prüfung festgestellt worden. Hypoport versuchte, mit einem Statement zu beschwichtigen.

Am Aktienmarkt sorgte die Bafin-Feststellung nur zu Handelsbeginn für Irritationen. Hypoport hat am Freitag nicht lange unter der Beanstandung eines Konzernabschlusses durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) gelitten. Nach dem frühen, bis zu gut siebenprozentigen Rutsch auf ein Tief seit Mitte Oktober zeigten sich die Aktien via XETRA zuletzt 0,81 Prozent höher bei 81,20 Euro. Seit Jahresbeginn steht ein Wertverlust von 37 Prozent zu Buche, womit Hypoport zu den schwächeren Titeln im Nebenwerte-Index SDAX zählt. Dieser behauptet für 2026 aktuell ein Plus von 1,5 Prozent.

Das Unternehmen selbst räumte den Fehler ein. Es betonte aber in einer Stellungnahme, dieser habe keine Auswirkungen auf die aktuellen Finanzkennzahlen und auch keine Folgen für die operative Entwicklung. Außerdem habe die Kontrollbehörde kein Bußgeld verhängt. Ein Börsenhändler schloss sich dieser Einschätzung an: "Das ist zu lange her, um einen größeren Einfluss zu haben, falls es sich nicht um einen systematischen Fehler handelt."

In anderen Fällen hatten manche Bafin-Beanstandungen auch schon größere Kursverwerfungen ausgelöst, nicht zuletzt beim Verpackungshersteller Gerresheimer. Erst am Vortag war die Aktie von Energiekontor deutlich abgerutscht wegen einer bekannt gegebenen Prüfung von Geschäftsberichten.

Mit einem Minus von fast 40 Prozent in diesem Jahr gehört das Papier allerdings zu den schwächsten SDax-Titeln seit Ende 2025. Hypoport wird derzeit mit 560 Millionen Euro bewertet. Größter Anteilseigner ist Unternehmenschef Ronald Slabke, der rund ein Drittel der Aktien hält.

Der Bafin-Mitteilung zufolge geht es dem Ursprung nach um zwei erworbene Unternehmen aus dem Jahr 2020. Dabei wurden variable Kaufpreisverbindlichkeiten vereinbart, doch Hypoport unterließ die erforderliche Neubewertung zum jeweils aktuellen Marktwert.

Den 2023 erzielten Ertrag aus der vollständigen Auflösung der zuvor fehlerhaft bewerteten Verbindlichkeit, hätte Hypoport nach Auffassung der Bafin rückwirkend korrigieren müssen. Das Unternehmen gab den Fehler seinerseits am Freitagfrüh bekannt.

In einem weiteren Statement am Freitagvormittag versuchte Hypoport die Nachrichten einzuordnen. Die Bafin-Feststellung habe keine Auswirkungen auf finanzielle Finanzkennzahlen und auch keine Folgen für die operative Entwicklung, hieß es darin. Außerdem wurde darauf verwiesen, dass die Kontrollbehörde kein Bußgeld verhängt habe.

Die Bafin teilte weiterhin mit, zwei weitere Fehler im Konzernabschluss 2024 bei Hypoport entdeckt zu haben, die die Berliner aber während des laufenden Prüfverfahrens rückwirkend korrigiert hätten.

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FRANKFURT/BERLIN (dpa-AFX)