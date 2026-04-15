Hypoport Aktie
WKN DE: 549336 / ISIN: DE0005493365
|Zurückhaltung
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15.04.2026 07:44:39
Hypoport-Aktie: Immobilienfinanzierung bleibt im ersten Quartal stabil, aber ohne Dynamik
Das über die Plattform Europace abgewickelte Finanzierungsvolumen habe in den ersten drei Monaten des Jahres auf Vorjahresniveau bei 20,3 Milliarden Euro gelegen, teilte das im SDAX gelistete Unternehmen am Dienstag in Berlin mit.
Die nachhaltige Erholung im deutschen Wohnimmobilienmarkt sei im ersten Quartal erneut von einem volatilen Umfeld beeinflusst worden. Dabei bauten vor allem die genossenschaftliche Plattform Genopace sowie die Plattform der Sparkassen Finmas ihre Anteile auf dem Gesamtmarktplatz aus, während das Vertriebsvolumen privater Banken leicht sank.
Weiterhin würden in der privaten Immobilienfinanzierung überwiegend Käufe von Bestandsimmobilien finanziert, berichtete Hypoport weiter. Hierbei nehme der Anteil der Eigentumswohnungen weiter zu. Kredite für Neubau und energetische Sanierungen wurden wenig nachgefragt.
/err/nas
BERLIN (dpa-AFX)
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Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com,Hypoport
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