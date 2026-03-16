Hypoport Aktie
WKN DE: 549336 / ISIN: DE0005493365
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16.03.2026 11:21:00
Hypoport-Aktie in Rot: Finanzdienstleister stellt Verdopplung der Ebit-Rohertragsmarge bis 2029 in Aussicht
In den ersten Handelsminuten sprang das im SDAX notierte Papier fast 10 Prozent nach oben, kam dann aber etwas zurück. Zuletzt notierte die Aktie jedoch 2,26 Prozent im Minus bei 78 Euro. Seit Jahresbeginn müssen Anleger momentan einen Abschlag von über einem Drittel verzeichnen. In den vergangenen 12 Monaten ist der Wert der Aktie sogar um mehr als die Hälfte geschrumpft.
Hypoport hatten die ab 2022 gestiegenen Zinsen in Folge des Ukraine-Kriegs schmerzlich zu spüren bekommen, da sich die Immobilienfinanzierung dadurch verteuerte und somit die Geschäfte der Berliner belasteten. 2021 hatte die Marge bereits bei 19,1 Prozent gelegen.
Die Zahlen für 2025 und seine ebenfalls bereits Ende Februar ausgegebene Prognose für 2026 bestätigte Hypoport am Montag.
/lew/err/stk
BERLIN (dpa-AFX)
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