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Hypoport Aktie

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WKN DE: 549336 / ISIN: DE0005493365

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Vorläufige Zahlen 28.07.2026 07:31:02

Hypoport-Aktie: Operatives Ergebnis im zweiten Quartal rückläufig

Hypoport-Aktie: Operatives Ergebnis im zweiten Quartal rückläufig

Nach dem deutlichen Anstieg von Ertrag und operativem Gewinn im ersten Quartal ist das zweite Quartal bei Hypoport verhaltener ausgefallen.

Der operative Gewinn des im SDAX notierten Finanzdienstleisters ging zurück.

Der Rohertrag stieg im Quartal auf Basis vorläufiger Zahlen auf 67 Millionen Euro von 64 Millionen Euro im Vorjahr. Das EBIT sank auf 7,3 von 7,4 Millionen Euro.

Im ersten Halbjahr stieg der Ertrag auf 138 Millionen von 130 Millionen, das EBIT kletterte auf 19,3 von 16,0 Millionen Euro.

Während das EBIT im Segment Real Estate & Mortgage Platforms im Quartal stabil blieb, war es im Segment Financing Platforms rückläufig. Das Segment Insurance Platforms wies nach einem Verlust im Vorjahr wieder einen operativen Gewinn aus.

Die vollständigen Ergebnisse wird Hypoport am 10. August veröffentlichen.

DOW JONES

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Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com

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