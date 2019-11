Hypoport-Aktie unentschlossen: Hypoport bestätigt Prognose für 2019

Der Überschuss lag mit 6,9 Millionen Euro rund 25 Prozent höher als ein Jahr zuvor, wie das Unternehmen bei der Bekanntgabe der detaillierten Zahlen am Montag in Berlin mitteilte. Konzernchef Ronald Slabke hält zudem an seinem Ziel fest, Umsatz und operativen Gewinn in diesem Jahr zu steigern.

Für das laufende Jahr hat sich Unternehmenschef Slabke bei Umsatz und operativem Ergebnis klare Steigerungen zum Ziel gesetzt. So soll der Konzernumsatz auf 310 bis 340 Millionen Euro klettern. Im Vorjahr hatte er bei 266 Millionen Euro gelegen. Das operative Ergebnis soll von zuletzt 29,3 Millionen auf 32 bis 40 Millionen Euro wachsen. Hypoport hatte bereits im Oktober mitgeteilt, dass der Umsatz und das operative Ergebnis im dritten Quartal deutlich gestiegen sind.

So reagiert die Hypoport-Aktie

Von diesen Nachrichten befördert, setzte die Hypoport-Aktie ihren Rekordlauf der vergangenen Wochen am Morgen noch kurzzeitig fort. Der Kurs sprang nach Handelsbeginn um fast 2,7 Prozent nach oben auf ein Rekordhoch von 288,50 Euro. Doch dann war erst einmal Schluss: Wenig später drehte er jedoch in die Verlustzone und lag zuletzt wieder mit 0,36 Prozent im Plus bei 282,00 Euro. Damit zählte Hypoport aber immer noch zu den schwächeren Werten im SDAX. Auf etwas längere Sicht gehört das Papier aber seit einiger Zeit zu den größten Gewinnern am deutschen Aktienmarkt. Seit Jahresbeginn hat die Aktie um rund 90 Prozent zugelegt. Über die vergangenen fünf Jahre beläuft sich das Kursplus auf etwas mehr als 2200 Prozent. Mit einer Bewertung von 1,82 Milliarden Euro ist Hypoport derzeit an der Börse sogar etwas mehr wert als die im MDAX notierte Aareal Bank.

