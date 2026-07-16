Hypoport Aktie

Hypoport für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 549336 / ISIN: DE0005493365

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Bilanzvorlage 16.07.2026 16:14:00

Hypoport-Aktie unter Druck: Kreditgeschäft tritt auf der Stelle

Hypoport-Aktie unter Druck: Kreditgeschäft tritt auf der Stelle

Nach einem starken ersten Quartal ist das Geschäft mit privaten Immobilienfinanzierungen bei Hypoport im zweiten Quartal kaum noch gewachsen.

Der Finanzdienstleister Hypoport SE hat in der privaten Immobilienfinanzierung im zweiten Quartal eine Stagnation hinnehmen müssen. Nach dem Zinsanstieg infolge des Iran-Kriegs hätten viele Verbraucher im ersten Quartal noch schnell Kredite abgeschlossen, berichtete das Unternehmen am Donnerstag in Berlin. Dieser Vorzieheffekt ging demnach zulasten des zweiten Quartals. So verzeichnete Hypoports Vermittlungsplattform Europace eine Stagnation: Das vermittelte Kreditvolumen in der privaten Immobilienfinanzierung lag im zweiten Quartal mit etwas mehr als 18 Milliarden Euro nur minimal über dem Vorjahreswert.

Während der Anteil des Geschäfts mit Genossenschaftsbanken und Sparkassen im ersten Halbjahr wuchs, sank das Vertriebsvolumen privater Banken den Angaben zufolge weiter. Derzeit drehe sich das Geschäft überwiegend um Käufe von Bestandsimmobilien. Der Neubau wachse stark, aber auf sehr niedrigem Niveau. "Energetische Sanierungen bleiben trotz politisch geforderter Wärmewende weiterhin deutlich unter dem notwendigen Niveau", berichtete Hypoport.

Die Aktie von Hypoport verliert auf XETRA zeitweise um 1,35 Prozent auf 87,95 Euro.

BERLIN (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Hypoport-Aktie deutlich fester: 2026 operativen Gewinn von 40-55 Millionen Euro angepeilt
Hypoport-Aktie zieht an: Rohertrag und EBIT legen deutlich zu
Hypoport-Aktie verliert nach gesenkten Gewinnprognosen an Boden

Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Nachrichten zu Hypoport SE

mehr Nachrichten