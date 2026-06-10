Hypoport-Aktie verliert nach gesenkten Gewinnprognosen an Boden

Die Aktien von Hypoport haben am Mittwoch mit Kursverlusten auf einen Analystenkommentar reagiert.

Die Papiere des Finanzdienstleisters fielen zuletzt um 3,078 Prozent auf 74,20 Euro. Damit gehörten sie zu den schwächsten Titeln im Kleinwerteindex SDAX

Analyst Jochen Schmitt vom Bankhaus Metzler reduzierte seine Gewinnprognosen (EPS) bei Hypoport SE für die Jahre 2026 bis 2028. Derzeit fehlten positive Anzeichen, die sein Vertrauen in das Ertragspotenzial stärken könnten, schrieb er zur Begründung.

FRANKFURT (dpa-AFX)