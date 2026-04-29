Hypoport Aktie

Hypoport für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 549336 / ISIN: DE0005493365

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Zahlen präsentiert 29.04.2026 16:28:00

Hypoport-Aktie zieht an: Rohertrag und EBIT legen deutlich zu

Hypoport-Aktie zieht an: Rohertrag und EBIT legen deutlich zu

Der Finanzdienstleister Hypoport hat im ersten Quartal 2026 Zuwächse bei EBIT und Rohertrag verzeichnet.

Wie das Unternehmen auf Basis vorläufiger Berechnungen mitteilte, wuchs der Rohertrag auf 71 von 66 Millionen Euro im ersten Quartal 2025. Das EBIT legte auf 12,1 von 8,6 Millionen Euro zu. Die positive Entwicklung wurde von allen drei operativen Segmenten getragen. Das Segment Real Estate & Mortgage Platforms steigerte den Rohertrag auf 43 von 41 Millionen Euro, und das EBIT auf 13,7 (Vorjahr 12,7) Millionen Euro. Im Segment Financing Platforms legte der Rohertrag auf 18 (16) Millionen und das EBIT auf 2,1 (0,5) Millionen Euro zu. Das Segment Insurance Platforms verbuchte 9 (8) Millionen Euro Rohertrag und ein EBIT von 0,6 (0,2) Millionen.

Die endgültigen Erstquartalsergebnisse legt Hypoport am 11. Mai vor.

Auf XETRA springt die Hypoport-Aktie am Mittwoch zeitweise um 3,35 Prozent an auf 83,20 Euro.

DOW JONES

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Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com,Hypoport AG

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