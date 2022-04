Hypoport-Aktie zieht nachbörslich an: Deutliches Umsatz- und Ergebnisplus

Die Erlöse seien zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um über 25 Prozent auf 136 Millionen Euro gestiegen, teilte Hypoport am Montagabend in Berlin mit. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen legte um über 35 Prozent auf 17 Millionen Euro zu.Anleger zeigten sich erfreut. Der Aktienkurs von Hypoport legte am Montagabend auf der Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion um fast zweieinhalb Prozent zu.

