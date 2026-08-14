Hypoport Aktie
WKN DE: 549336 / ISIN: DE0005493365
|Rückkaufprogramm
|
14.08.2026 15:12:40
Hypoport beginnt Aktienrückkauf - Aktie zieht an
Bis spätestens 30. Oktober sollen eigene Aktien im Wert von bis zu 10 Millionen Euro erworben werden, wie Hypoport mitteilte. Auf Basis des XETRA-Schlusskurses vom 11. August wären das bis zu 119.976 Stückaktien.
Die Hypoport-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,71 Prozent höher bei 85,35 Euro.
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