Hypoport Aktie

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WKN DE: 549336 / ISIN: DE0005493365

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Rückkaufprogramm 14.08.2026 15:12:40

Hypoport beginnt Aktienrückkauf - Aktie zieht an

Hypoport beginnt Aktienrückkauf - Aktie zieht an

Der Finanzdienstleister Hypoport beginnt sein vor zwei Tagen angekündigtes Aktienrückkaufprogramm bereits am kommenden Montag.

Bis spätestens 30. Oktober sollen eigene Aktien im Wert von bis zu 10 Millionen Euro erworben werden, wie Hypoport mitteilte. Auf Basis des XETRA-Schlusskurses vom 11. August wären das bis zu 119.976 Stückaktien.

Die Hypoport-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,71 Prozent höher bei 85,35 Euro.

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Weitere Links:

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Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com

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