Hypoport dank privater Immobilienfinanzierung mit gutem Jahresstart

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Finanzdienstleister Hypoport ist mit einem starken Wachstum in der privaten Immobilienfinanzierung in das Jahr gestartet. Wie die Hypoport SE mitteilte, legten die Volumina der plattformbasierten Geschäftsmodelle in den ersten drei Monaten 2022 prozentual zweistellig zu.

Im Segment Kreditplattform steigerte Europace, ein B2B-Kreditmarktplatz für Immobilienfinanzierungen, das Transaktionsvolumen im ersten Quartal um 26 Prozent. Das Gesamtvolumen aller Produktgruppen erhöhte sich auf 34 Milliarden Euro und das Transaktionsvolumen pro Vertriebstag erreichte 528 Millionen Euro.

In der größten Produktgruppe Immobilienfinanzierung stieg das Transaktionsvolumen um 26 Prozent auf 28 Milliarden Euro. Das Transaktionsvolumen der zweitgrößten Produktgruppe Bausparen weitete sich um 22 Prozent auf 4 Milliarden Euro aus. In der kleinsten Produktgruppe Ratenkredit erhöhte sich das Volumen 40 Prozent auf 1 Milliarde Euro.

Finmas, der Teilmarktplatz für Institute des Sparkassen-Sektors, erhöhte sein Transaktionsvolumen um 31 Prozent auf 3,5 Milliarden Euro. Institute des genossenschaftlichen Bankensektors vermittelten durch Nutzung des für sie konzipierten Teilmarktplatzes Genopace ein Volumen von 4,5 Milliarden Euro entsprechend einer Steigerung von 47 Prozent.

Im Segment Privatkunden stieg das von Dr. Klein vermittelte Volumen um 34 Prozent auf 3,5 Milliarden Euro.

"Der Auftakt im ersten Quartal ist uns gelungen", konstatierte Vorstandsvorsitzender Ronald Slabke.

