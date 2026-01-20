Hypoport Aktie

WKN DE: 549336 / ISIN: DE0005493365

20.01.2026 07:49:42

Hypoport erzielt zweistelliges Wachstum bei Immobilienfinanzierung

DOW JONES--Hypoport hat auf seinen Plattformen im Gesamtjahr trotz eines schwachen vierten Quartals ein höheres Transaktionsvolumen bei der privaten Immobilienfinanzierung verzeichnet. Der Finanzdienstleister sprach von einem "sich zunehmend normalisierenden Marktumfeld der privaten Immobilienfinanzierung".

Auf der Plattform Europace Immobilienfinanzierung stieg das Volumen im Gesamtjahr um 13 Prozent auf 74,8 Milliarden Euro. Im vierten Quartal stand ein Rückgang um 1 Prozent auf 17,65 Milliarden Euro zu Buche.

Ergebniskennzahlen für 2025 wird die Hypoport SE Mitte März veröffentlichen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/brb

(END) Dow Jones Newswires

January 20, 2026 01:50 ET (06:50 GMT)

