Hypoport Aktie
WKN DE: 549336 / ISIN: DE0005493365
|
20.01.2026 07:49:42
Hypoport erzielt zweistelliges Wachstum bei Immobilienfinanzierung
DOW JONES--Hypoport hat auf seinen Plattformen im Gesamtjahr trotz eines schwachen vierten Quartals ein höheres Transaktionsvolumen bei der privaten Immobilienfinanzierung verzeichnet. Der Finanzdienstleister sprach von einem "sich zunehmend normalisierenden Marktumfeld der privaten Immobilienfinanzierung".
Auf der Plattform Europace Immobilienfinanzierung stieg das Volumen im Gesamtjahr um 13 Prozent auf 74,8 Milliarden Euro. Im vierten Quartal stand ein Rückgang um 1 Prozent auf 17,65 Milliarden Euro zu Buche.
Ergebniskennzahlen für 2025 wird die Hypoport SE Mitte März veröffentlichen.
